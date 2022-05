VIDÉO - Près de Nancy, 2.050 danseurs battent le record du monde du plus grand madison en jaune

La pelouse du stade Raymond-Petit de Tomblaine est devenue jaune, ce samedi matin. Une marée de maillots jaunes a déferlé pour danser le madison et battre le record du monde du plus grand rassemblement de personnes dansant le madison en jaune. C'est fait : 2.050 personnes ont dansé en rythme au son des "Champs Elysées" de Joe Dassin. Un clin d'œil à l'arrivée du Tour de France qui a lieu chaque année sur la célèbre avenue parisienne. La chanson a été interprétée plusieurs fois par le fils de Joe Dassin, Jonathan Dassin.

A l'entrée du stade Raymond-Petit de Tomblaine, des bénévoles distribuaient des maillots jaunes pour célébrer le passage du Tour de France cet été. © Radio France - Clémentine Sabrié

Cet événement avait pour but de fédérer les participants à quelques semaines du passage du Tour de France près de Nancy. La septième étape partira de Tomblaine le 8 juillet prochain pour 176 km.

Dans la foule jaune, il y avait des gens de tous les âges. Le plus jeune est un bébé de sept mois que ses parents ont fait dansé dans sa poussette. Le plus âgé a 96 ans. C'est le doyen de Réméréville. Malgré son grand âge, il s'est déhanché au premier rang. "On n'aura pas de médaille [pour ce record], on aura juste un maillot jaune, c'est juste pour le plaisir de partager ensemble un moment joyeux", explique le maire de Tomblaine, Hervé Féron.

En 2014, Tomblaine avait déjà décroché le record du plus grand madison en maillot jaune avec 1.079 personnes, toujours à l'occasion du passage du Tour de France.