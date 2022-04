EN IMAGES - Un aigle impérial aperçu près de Château-Gontier, une première en Mayenne

Un aigle impérial venu d'Autriche a été aperçu près de Château-Gontier-sur-Mayenne, mercredi 30 mars 2022. Un événement assez rare dans notre département puisque cette espèce d'oiseau vit dans l'Est de l'Europe et en Asie, de quoi réjouir les fans d'ornithologie.

L'aigle impérial vit dans l'Est de l'Europe et en Asie.

Les Mayennais vont faire des jaloux parmi les ornithologues ! Mercredi 30 mars 2022, ils ont eu la chance d'apercevoir dans le ciel de Château-Gontier-sur-Mayenne, un aigle impérial. Cette espèce vit normalement dans l'Est de l'Europe et en Asie et n'a pas l'habitude de s'aventure vers l'Ouest du continent. "On ne compte que onze apparitions en France en 40 ans", s'exclame Benoît Duchenne, responsable du groupe ornithologie à l'association Mayenne Nature Environnement.

L'aigle impérial mesure 2 mètres d'envergure. - Jean-François Arcanger.

"C'est vraiment un animal impressionnant, deux mètres d'envergure. Il est vraiment très, très gros, ajoute-t-il. L'autre jour, on l'a observé passer au dessus d'une héronnière. C'était la panique totale chez tous les hérons qui nichaient à cet endroit là. C'est vraiment un oiseau qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir observer chez nous. Il faut se déplacer très loin, donc c'est vraiment un très bel oiseau et il a fait venir beaucoup d'ornithologues qui suivent un peu son périple", explique l'ornithologue amateur. Selon lui, l'oiseau vient d'Autriche et s'est égaré.

L'aigle impérial se caractérise par un plumage nuancé quand il est enfant, et beaucoup plus foncé une fois adulte. © Radio France - Jean-François Arcanger

Heureusement pour les curieux ! Jean-François Arcanger est lui aussi ornithologue amateur etphotographe de la faune. Il a réussi à photographier l'animal. "C'est un événement en soi d'avoir le plaisir d'observer un grand rapace comme celui-là. Et puis, j'ai eu de la chance car il ne bougeait pas, il est resté immobile pendant une heure sur son sapin. Dans le jargon, on appelle ça faire une coche, quand on n'a jamais vu une espèce et qu'on la voit pour la première fois. C'est un petit jeu entre nous, avoir le plus grand nombre de coche."