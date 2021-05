EN IMAGES - Un amateur de patrimoine et d'histoire restaure un château en ruines à Beaulieu-sur-Oudon

A Beaulieu-sur-Oudon, dans le Sud-Mayenne, un amateur d'histoire et de patrimoine veut redonner vie à un château laissé à l'abandon. Sébastien Bluteau a acheté il y a 3 ans un édifice en ruine : le château de Villaudray.

Un château abandonné depuis les années 70 © Radio France - g.treille

Le début de sa construction remonte au XVème siècle. Il a été rénové au XIXème. Et puis, les lieux ont été délaissés dans les années 70, les bâtiments et les dépendances alors soumis aux dégradations et aux pillages.

Le Château de la Villaudray et ses dépendances sont désormais en ruine et la nature a repris ses droits sur les lieux © Radio France - g.treille

Sauvegarder et réhabiliter un patrimoine en péril, Sébastien Bluteau a de la passion et de la patience : "l'idée c'est de prolonger, avec nos moyens, la vie de ce patrimoine. Cette rénovation va durer toute notre vie et d'autres vies après. On n'est que des passeurs. Il faut d'abord préserver, sauvegarder avant même de penser à quelque chose d'abouti. C'est avant tout de le refaire revivre afin que les gens se le réapproprient".

La majorité des bâtiments n'a plus de toit mais les quelques charpentes restantes peuvent être sauvegardées © Radio France - g.treille

Le lancement de chantiers participatifs bénévoles en juillet 2020 a permis un désencombrement et la sécurisation d'une partie des bâtiments. Il reste évidemment encore beaucoup de travail avant que ce château, nichée au coeur de la campagne mayennaise, retrouve son lustre d'antan.

Des soldats de la Guerre de Cent Ans enterrés sous les fondations du château ?

"Un certain nombre d'éléments ont disparu, on saura faire sans" poursuit Sébastien Bluteau.

Pièce-maîtresse du château : une cheminée du XVème siècle © Radio France - g.treille

La pièce-maîtresse du château est une cheminée du XVème siècle qui montre les origines de l'édifice. Une légende dit qu'au pied de cette cheminée des soldats de la Guerre de Cent Ans seraient enterrés là, conflit entrecoupé de trêves plus ou moins longues, opposant, de 1337 à 1453, la dynastie des Plantagenêt à celle des Valois et, à travers elles, le royaume d'Angleterre et celui de France. Des batailles meurtrières se déroulèrent dans la région.