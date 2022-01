EN IMAGES - Un breton de 72 ans restaure de vieilles autos-tamponneuses

Depuis plus de 25 ans, Lomik Savina, un kinésithérapeute à la retraite originaire de Pont-Croix dans le Finistère, rénove de vieilles autos-tamponneuses. Il en a désormais une cinquantaine et fait le tour des festivals et des salons pour les montrer au public. Une passion unique.