EN IMAGES - Un conte de Noël peint sur les vitrines des commerces à Saint-Pierre-des-Nids

Célébrer l'esprit de Noël sur les vitrines des magasins de Saint-Pierre-des-Nids,village au pied du Mont des Avaloirs. C'est l'idée de la municipalité qui a confié à une artiste locale cette agréable mission. Une respiration pour tout le monde en ces temps troublés.

Un ours chez un opticien © Radio France

On croise Maud Labrosse, une illustratrice et peintre installée dans ce joli coin de la campagne mayennaise depuis peu, en plein travail. Ici, elle peint des écureuils sur la devanture d'une banque.

Les jolies peintures de Maud Labrosse © Radio France

A travers ces décorations animalières qui égayent le village, un ours sur la vitrine de l'opticien, une biche sur celle du boulanger, la jeune artiste mayennaise raconte une histoire, un conte de Noël : "l'histoire raconte qu'un ours s'est réveillé en plein hiver. Il faut qu'il retrouve sa tanière. Tous les animaux vont l'aider en accrochant un peu partout des rubans". Un conte qui sera enregistré et diffusé sur le site de la mairie.

L'esprit de Noël envahit St-Pierre-des-Nids. Et ça fait sacrément du bien par les temps qui courent. Petits et grands sont heureux.

ECOUTEZ Copier

Décorations de Noël à Saint-Pierre des Nids © Radio France

D'ici peu, et c'est l'autre idée de la municipalité, une boutique éphémère sera mis à la disposition des producteurs et des artisans de la région afin de soutenir leur activité, afin aussi d'animer encore un peu plus la commune.