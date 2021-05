En images : un couple de l'Eure fan de Star Wars consacre leur maison à la saga

Le 4 mai, journée mondiale consacrée à l'univers Star Wars. "May the fourth be with you" ("que le 4 mai soit avec vous") référence à la célèbre expression "que la force soit avec vous". Crise sanitaire oblige, les fans se donnent cette année rendez-vous sur les réseaux sociaux avec de nombreuses animations virtuelles pour célébrer la saga de George Lucas. Alexandre Rouaud et Virginie Marie ne manqueront pas cette journée. Ce couple de Landepéreuse près de Bernay dans l'Eure est carrément accroc à la saga.

"Star Wars, c'est notre vie"

Alexandre, 42 ans, est un fan inconditionnel de Star Wars depuis qu'il a six ans. Il a entraîné sa femme de 51 ans Virginie avec lui. Le couple collectionne des figurines collectors et des goodies par centaines. Sur les murs, des dizaines d'affiches sont placardées. "Il y en a partout même jusque dans les toilettes", sourit Virginie.

Le couple possède des centaines de figurines chinées sur internet et les brocantes notamment © Radio France - Rudy Pupin

Cette pièce est celle qui concentre le plus de figurines dans la maison © Radio France - Rudy Pupin

Alexandre créé même ses propres figurines avec son imprimante 3D : "J'ai fabriqué des armures, des droïdes, des casques en taille réelle. J'ai fabriqué BD1 en trois semaines".

Alexandre a construit lui même certains objets avec son imprimante 3D © Radio France - Rudy Pupin

Alexandre et Virginie et leurs sabres lasers © Radio France - Rudy Pupin

Cette passion leur permet de s'évader, de s'éloigner un peu de la réalité. "Quand on est dans le personnage Star Wars nous sommes d'autres personnes. J'ai aimé ça. Je suis passé de un costume, à deux puis à trois", indique Virginie.