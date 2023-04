EN IMAGES - Un haut-savoyard en mission en Antarctique sur une base scientifique française

Une grande étendue blanche à perte de vue et comme voisins des manchots. C'est le quotidien de Laurent Le Guiniec, cet officier de sapeurs-pompiers à Annecy est en mission en Antarctique pour l'État français. Il est chef de district Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) sur la base Dumont d'Urville.

Les voisins des occupants de la base Dumont d'Urville, des manchots qui sont étudiés par les scientifiques. - Laurent Le Guniec

Missions de recherche scientifique

Sur plus d'une centaine de candidats, celui qui a toujours été "fasciné" par le monde polaire a réussi à être pris pour cette mission de 13 mois. Depuis le mois d'octobre dernier il est sur ce petit cailloux rocheux, entouré par la mer et de l'autre côté la banquise. De la glace à perte de vue qui commence à s'étendre et devrait bientôt permettre aux 23 personnes sur la base de mener des expéditions.

Parmi eux, il y a des scientifiques qui mènent des recherches sur la faune et la flore, ainsi que sur le climat et son évolution. Mais on compte aussi la présence d'un médecin, nécessaire pour s'assurer de la bonne santé de toutes les personnes présentes, car il n'y a aucun bateau qui vient sur cette île entre février et octobre prochain, à cause de la banquise.

L'Astrolabe est un navire brise-glace, le seul qui vient ravitailler cette base mais il ne rend pas visite aux hivernants de février à octobre. - Laurent Le Guniec

Une boulangère sur la base

Les 23 occupants de la base s'appellent les "hivernants", cela correspond à ceux qui passent l'hiver sur place. Dans leurs rangs on trouve deux rôles clés : le cuisinier et la boulangère pâtissière. "On reste Français avant tout, la nourriture c'est très important pour le moral des hivernants, explique Laurent Le Guiniec. Par exemple, la boulangère nous fait du pain frais tous les jours"

Une trentaine de bâtiments compose cette base scientifique, ce qui représente environ 5.000m² de surface. - Laurent Le Guiniec

Un rôle également très important pour "le moral des hivernants". C'est d'ailleurs l'une des missions de Laurent Le Guiniec, il doit s'assurer de la bonne entente entre tous les membres présents sur la base pour que "tout le monde revienne en bon état physique et psychologique à la fin de la mission".

Conditions météorologiques extrêmes

Chacun possède une chambre individuelle, un indispensable dans des journées où le collectif prime. "Les repas rythment la journée, explique l'Annécien. Ils sont à heures fixes et on mange tous ensemble sur la base." Chacun a ensuite des missions à remplir chaque journée, qui dépendant en grande partie des conditions météorologiques.

Les températures sont extrêmes et peuvent descendre en-dessous de -30°C en ressenti, souvent à, cause du vent. Il est parfois quasiment impossible d'aller à l'extérieur. Pour le moment, la banquise n'est pas encore formée atour de l base, mais dès qu'elle le sera les hivernants pourront s'aventurer plus loin pour mener des expériences dans le cadre de leurs recherches.