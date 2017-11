EN IMAGES - Un marcassin orphelin adopté par un troupeau de vaches à Boulay-les-Ifs dans le nord Mayenne

Dans le Pays de Pail, on ne parle que de ça depuis plusieurs semaines ! C'est la belle et incroyable histoire du jour sur France Bleu Mayenne.

Nous sommes chez Michel Brillant, un agriculteur installé au pied du Mont des Avaloirs. C'est dans l'un de ses champs que le marcassin a trouvé refuge auprès de plusieurs vaches. Il n'en revient toujours pas : "c'est curieux, je n'avais jamais entendu parler de ça, je ne pensais pas que ça pouvait exister. Soi-disant qu'il téterait une vache mais ça je ne l'ai pas vu. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi acharné à rester".

Un événement aussi rare que beau. Tout commence il y a quelques semaines. Une laie est fauchée par un engin agricole raconte l'éleveur mayennais : "c'est une nichée de marcassins qui a perdu leur mère. Des orphelins. Elle est morte sans doute des suites de ses blessures. J'en ai vus quatre ensemble dans des bottes de foin. Je les ai laissés. Et puis un jour, il n'y en avait plus qu'un qui a réapparu". Et voilà donc le marcassin avec sa nouvelle famille, loin des prédateurs, des chasseurs, bien à l'abri. L'agriculteur de Boulay-les-Ifs lui donne à manger quotidiennement : une ration de grains de maïs.

Le marcassin se porte bien, l'instinct de survie pour lui, l'instinct de protection chez les vaches, allez savoir ! Dans le Pays de Pail, cette histoire d'amour, ça fait causer explique Michel Brillant. On vient pour apercevoir la p'tite bête que les imposants bovins ont adoptée, on vient pour prendre des photos. Une fable de la Fontaine grandeur nature en quelque sorte.