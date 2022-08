Un marché de Noël... du 15 août organisé dans les Vosges

Ce lundi 15 août, la ville de Charmois-l'Orgueilleux a accueilli un marché.. de Noël ! Une manifestation conviviale et décalée pour mettre fin à deux ans de restrictions à cause du Covid.

C'est un sapin un peu défraîchi, aux aiguilles tombées ou marron, mais décoré de boules et de guirlandes qui accueillait les visiteurs du Marché de Noël du 15 août à Charmois-l'Orgueilleux ce lundi. Sur la place du village, environ 35 exposants et des dizaines de visiteurs pour un moment convivial et décalé.

Mettre fin à deux ans de restrictions

Cette idée farfelue, c'est à l'association Les Charmoiseries qu'on la doit. Pascal, le trésorier, explique qu'habituellement ils organisent un marché de terroir à la Pentecôte. Mais cette année, à cause d'un problème de calendrier, il n'a pas pu se tenir. Qu'à cela ne tienne, l'association est pleine de ressource.

On s'est dit : pourquoi ne pas faire quelque chose de complètement décalé, vu qu'on avait déjà passé deux années complètement décalées avec le Covid

Les guirlandes, les boules, les ballons en forme de pingouin et les serre-têtes cornes de cerfs ont donc été ressortis des placards pour donner une ambiance de fin d'années à ce marché.

Le père Noël veillait sur la plancha pour faire cuire les hamburgers. © Radio France - Marie Dorcet

Environ 35 artisans locaux ont répondu présents, pour participer à ce marché pas comme les autres. Et la plupart a joué le jeu : ici des guirlandes le long de la tente, là un bonnet de Noël posé sur la table... "Je ne le porte pas, il fait trop chaud" souffle Hélène, de Paren'thé Boutique à Remiremont. La jeune femme a l'habitude de faire des marchés de Noël en hiver, mais le 15 août, c'est une première. Après deux ans de restrictions, elle est ravie de retrouver ses clients : "Ce n'est pas vraiment ma période de référence, mais ça a été très très difficile pendant le Covid. Donc maintenant que les marchés reprennent, ça fait du bien, j'ai tout de suite accepté".

Manger des grillades sous les guirlandes, "Il n'y a qu'à Charmois qu'on peut vivre ça !" © Radio France - Marie Dorcet

L'esprit de Noël même en été

Les chants de Noël diffusés dans les haut-parleurs aident aussi à mettre dans l'ambiance. Seule la nourriture proposée rappelle qu'on est encore en plein été : des salades de tomates, du concombre et des burgers préparés à la plancha. Et même en dessert, des glaces, proposées par le Gaec de la Passion. Julie Muller et son mari viennent de se lancer, et ils ne pensaient pas pouvoir un jour participer à un marché de Noël. "On s'est dit, pourquoi ne pas commencer avec ce rendez-vous totalement insolite ?"

Thomas Ahouangnimon, le président des Charmoiseries © Radio France - Marie Dorcet

Et ils ont eu raison, car le public a répondu présent. "C'est génial, il n'y a qu'à Charmois qu'on peut être fous comme ça, et avoir des événements totalement décalés" répètent plusieurs visiteurs. Une touche un peu loufoque qui avait pour but d'intriguer et d'attirer les curieux, de l'aveu de Thomas Ahouangnimon, le président de l'association.

Plusieurs personnes ont appelé pour savoir si c'était un canular

Mais non, le Marché de Noël du 15 août était bien là, ce lundi. Produits locaux, convivialité, bonne humeur, tous les ingrédients étaient réunis comme lors des fêtes de fin d'année. Tous... ou presque. Le Père Noël n'a pas pointé le bout de son nez. "En été, un jour férié, il n'était pas disponible, et puis il ne travaille qu'un jour par an !"

Mais il pourra peut-être se rattraper lors de la prochaine édition de ce marché de Noël du 15 août, car l'association envisage de renouveler l'expérience.