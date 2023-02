EN IMAGES - Un Mayennais termine 6e des Championnats du monde d'aviron indoor organisés au Canada

Eric Lefèvre entouré de son épouse et de son fils après sa course.

Les Championnats du monde d'aviron indoor étaient organisés tout ce week-end au Canada et un Mayennais y était. Eric Lefèvre était sur la ligne de départ dans la catégorie des poids légers 50-54 ans sur 500 mètres mais depuis Château-Gontier-sur-Mayenne, dans le Sud-Mayenne et dans la salle de sport "Sparte", parce que le principe de l'indoor c'est d'être à l'intérieur et de participer depuis n'importe quel lieu.

De nombreux supporters présents pour l'encourager

Le but est donc de faire du rameur, connecté sur un ordinateur et de faire mieux que les autres adversaires qui sont soit chez eux, soit dans une salle de sport ou depuis le Canada. Eric Lefèvre a terminé sixième dans sa catégorie et il a été poussé par une bonne vingtaine de supporters, ils étaient tous là pour l'encourager.

Eric Lefèvre se prépare avant sa course avec Michèle Alix, du club d'aviron de Château-Gontier-sur-Mayenne. © Radio France - Alexandre Frémont

Eric Lefèvre se prépare avant sa course. © Radio France - Alexandre Frémont

L'athlète est connecté via internet à la course virtuelle et les organisateurs peuvent donc le voir en train de ramer. © Radio France - Alexandre Frémont

Beaucoup de supporters sont venus encourager Eric Lefèvre lors de sa course. © Radio France - Alexandre Frémont

Aux premières loges, Marcelle et Françoise, qui découvrent cette discipline. © Radio France - Alexandre Frémont

Eric Lefèvre termine 6e sur 9 dans sa catégorie des poids légers sur 500 mètres. © Radio France - Alexandre Frémont

