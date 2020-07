EN IMAGES : un nouveau bébé phoque est né au Parc Animalier d'Auvergne

La famille s'agrandit au PAL ! Le 24 juin dernier, la phoque Katy mettait bas. Quatre jours plus tard, le 28, c'est sa congénère July qui accouchait d'un bébé, dont on ne sait pas encore ni le nom ni le sexe. Il est né à 5h30 ce mercredi dans la zone semi-humide du bassin réservé aux phoques. Il mesure 50 cm environ et pèse entre 6 à 8 kg. La maman va l'allaiter pendant deux mois, avant que le phoque ne soit nourri de sprats, des harengs, et des capelans.

Les spectateurs pourront voir le bébé phoque bientôt ! - PAL

La mère est très protectrice avec son bébé. - PAL

C'est la seconde naissance chez les phoques, mais pas la première toutes espèces confondues ces derniers temps pour le PAL. Pendant le confinement, sont nés un bébé takin, des makis cattas, et, au cours du mois de juin, un cerf de Thorold et deux pandas roux.