Auderville, France

Une bouteille à la mer, peinte il y a un peu plus d'une semaine selon les habitants, sur un morceau de blockhaus de la baie d'Écalgrain, à Auderville dans la Manche. L'oeuvre s'appelle "message in a bottle", et selon la griffe apposée à son côté, elle est signé Naütil. De son vrai nom Cyrille Corlays, ce graffeur manchois originaire de Siouville complète une série de trois graffitis réalisés sur des blockhaus, après "L'Oeil" de Siouville et "l'éléphant" de Biville. La bouteille est représentée avec un icône de "nouveau message", familier des utilisateurs d'une certaine marque de smartphone.