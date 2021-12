EN IMAGES - Un nouveau tigre recueilli au Refuge de l’Arche en Mayenne

Ce n’était pas un temps à mettre un gros chat dehors. Ce mardi vers 17 heures, sous une pluie battante, le refuge de l’Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne a accueilli un nouveau pensionnaire : un tigre de près de 150 kilos. L’animal confié à l’institution mayennaise après un sauvetage va disposer de nouveaux quartiers, un enclos de 1.000 mètres carrés qu’il partagera avec Perle une femelle tigre de 16 ans déjà présente sur le site.

Un animal sauvé

Le doute plane encore sur son origine. Le tigre qui pèse environ 150 kilos, aurait entre deux et quatre ans selon les vétérinaires du refuge. On ne lui connait pas de nom. Animal né en captivité ? Il reste encore de nombreuses parts d’ombre sur sa vie et les conditions de sa naissance.

L'animal arrive du refuge Tonga Terre d'Accueil à Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire d’où il a été acheminé par camion ce mardi. Il est en bonne santé, les soignants doivent maintenant s’assurer qu’il s’acclimate bien à son nouvel environnement, et à la bruine mayennaise.

Un palace pour tigre

Pour préparer sa venue, la fondation Brigitte Bardot, qui vient au secours des animaux maltraités a même financé un nouvel enclos très impressionnant de 1.000 mètres carrés. Il devra désormais le partager avec une tigresse de 16 ans, Perle, arrivée au Refuge de l’Arche en 2016.