EN IMAGES - Un petit atelier vendéen fabrique un maillot géant pour le Tour de France

Les rouleaux de tissus s'amoncellent jusqu'au plafond de l'atelier. Du tissu jaune évidemment. Il en a fallu des dizaines de mètres pour ce maillot jaune géant, 600 mètres carrés de surface, 30 mètres de long.

L'atelier de confection Telor, au sud de Fontenay-le-Comte, a reçu la commande de la ville de Nancy pour l'arrivée de l'étape du Tour de France dans la ville lorraine.

On l'a plié à la salle de sport de la grande prairie à Fontenay-le-Comte, et on a demandé au club d'oenologie et au club de ping-pong de nous aider"