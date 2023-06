EN IMAGES - Un petit avion, type ULM, se pose en urgence sur la plage d'Hardelot

Les habitants de la commune de Neufchâtel-Hardelot ont vécu une scène digne d'un film ! Alors qu'un petit avion, type ULM, survolait la Côte d'Opale, son pilote a dû poser l'appareil en urgence. Selon la ville, le moteur est tombé en panne après avoir dépassé Le Touquet.

Par chance, la plage était peu fréquentée en ce milieu de matinée. - Ville de Neufchâtel-Hardelot

Parti de Chartres ce mardi 27 juin matin, le pilote envisageait une virée en Angleterre quand il a été victime d'un problème technique en milieu de matinée. Il a donc décidé de poser son appareil en urgence sur la plage de Neufchâtel-Hardelot, face à la base de la Glisse, qui n'a jamais si bien porté son nom. "Il a atterri dans le calme, sans aucun bruit, donc on ne l'a pas entendu. Ce sont des passants qui sont venus nous alerter", raconte Julie Vallée, une monitrice de catamaran sur cette base nautique.

Le pilote n'a pas été blessé pendant l'atterrissage. - Ville de Neufchâtel-Hardelot

"On est allé voir immédiatement pour voir si le pilote allait bien. En fait, il était déjà au téléphone en train de prévenir les secours." La monitrice entame alors le remorquage avec des collègues : "On a eu de la chance parce que la mer était en train de descendre. On est intervenu avec le tracteur de la base de glisse pour remonter l'appareil et le mettre en lieu sûr sur le parking", détaille Julie Vallée, qui n'oubliera pas cette journée de sitôt. "On était impressionné, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude ! On est interpellé parfois pour des phoques, on va chercher des bateaux en difficulté mais un avion, à ma connaissance, c'est la première fois."

Le petit avion a été tiré par un tracteur de la base nautique. - Ville de Neufchâtel-Hardelot