En images : un T-Rex à Colmar

Il n'est ni en chair, ni en os. Un tyrannosaure garde maintenant l'entrée du musée d'histoire naturelle de Colmar. Ce T-Rex est une reproduction, une copie grandeur nature en résine d'un tyrannosaure découvert dans les années 90 aux Etats-Unis. "Il est une porte d'entrée pour découvrir la nouvelle exposition du musée", explique Jean-Michel Bichain, le directeur. "Dinosaures : proies et prédateurs" va ouvrir ses portes le 20 juin 2023.

Ce tyrannosaure a un petit nom, et ce n'est pas Rex, mais Stan. Il fait 10,5 mètres de long, et la queue monte jusqu'à 4 mètres. Il a fait 5 heures de route depuis Lyon où l'entreprise de Grégory Bonnart fabrique des tyrannosaures. "Il y a deux pièces pour tronc et bassin, et ensuite on ajoute une quinzaine de pièces."

Stan est arrivé en plusieurs morceaux de Lyon. © Radio France - Guillaume Chhum

Il faut plusieurs heures pour monter la bête.

Les pattes arrières de Stan sont installées en premier. © Radio France - Guillaume Chhum

La reproduction en résine atteint plus de 10 mètres de hauteur quand la tête est fixée. Le montage total de Stan est programmé sur deux jours.

Rien que la tête fait la taille d'un homme. © Radio France - GuillaumeChhum

"Dinosaures : proies et prédateurs" ouvre ses portes le 20 juin 2023 au musée d'histoire naturelle. Une exposition qui se poursuivra jusqu'au 26 mai 2024.