Une Américaine marche en Dordogne pour relier tous les Saint-Martin de France

Ann Siben relie tous les Saint-Martin de France. Lors de son pèlerinage, elle fait étape entre Saint-Martin-de-Fressengeas et Saint-Martin-le-Pin, en Dordogne.

Elle marche en ce moment entre Saint-Martin-de-Fressengeas et Saint-Martin-le-Pin (Dordogne). Ann Siben, Américaine de 59 ans, passe par tous les Saint-Martin de France. Elle joint les communes à pied dans un pèlerinage de plus d'un an.

Toutes les communes Saint-Martin apposent leur tampon sur le crédentail de l'Américaine, lorsqu'elle est passée par la ville. © Radio France - Lisa Guinic

Ann Siben est originaire de Denver dans le Colorado. Ancienne ingénieure, elle chemine depuis seize ans et a déjà parcouru 76 000 km. "J'ai visité plusieurs villages, plusieurs églises de Saint-Martin", raconte-t-elle en évoquant un ancien pèlerinage longeant le Danube, depuis la Hongrie - pays de naissance de Saint Martin - jusqu'à l'Allemagne.

304 Saint-Martin

Elle pousse même la marche jusqu'à Tours (Indre-et-Loire), où le bienheureux est inhumé. "Quand je suis arrivée, j'ai déjà l'idée, se souvient-elle. Je voudrais visiter tous les villages de France qui s'appellent Saint-Martin." Ann Siben organise donc son voyage pour relier les 304 Saint-Martin qu'elle a compté en France métropolitaine.

Sur une peau de chèvre, comme à l'époque des premiers pèlerins, Ann Siben a dessiné son parcours des 57 Saint-Martin du Sud Ouest de la France. © Radio France - Lisa Guinic

L'Américaine découpe son pèlerinage en cinq boucles, qui partent et reviennent toutes à Tours - comme le point central d'une fleur. Fin janvier, elle a déjà fini le parcours des Saint-Martin du Nord-Ouest et s'approche du bout de celui du Sud-Ouest. Pour ce circuit, elle est partie de Tours le 11 novembre 2022, jour de la fête de Saint Martin.

Pas de Saint-Martin préféré

"Toute la France est intéressante, s'émerveille la pèlerine. Chaque jour, je marche normalement 40 kilomètres mais quelque chose change : l'architecture, les couleurs des toits, les couleurs des pierres. Chaque jour, c'est un petit cadeau pour moi."

Les nombreux témoignages des hôtes de la pèlerine, qui se sent toujours bien accueillie, peu importe le Saint-Martin où elle passe. © Radio France - Lisa Guinic

Après avoir terminé les trois autres boucles des Saint-Martin de France, Ann Siben pourra peut-être se lancer dans un nouveau pèlerinage à travers les villes homonymes d'Europe. Comme en France, Martin est le saint qui a le plus de communes à son nom sur le continent. Il en est d'ailleurs le patron. A la fin de l'été 2023, Ann Siben aura en tout cas parcouru 80 000 km au travers de ses divers pèlerinages, soit deux fois le tour du monde à pied.