EN IMAGES - Des monuments d'Avignon recouverts par une artiste plasticienne

La fontaine au croisement de la rue de la République et de la rue Théodore Aubanel d'Avignon et la statue du square Agricol Perdiguier ont été recouvertes par un grand morceau de tissu blanc. À chaque fois, u****n message a été accroché sur la fontaine, pour expliquer que l'artiste invite à "une réflexion humaine et artistique autour de l'invisible". "En faisant disparaître ces monuments d'art(chitecture), Ana de Romieu invite le public, au travers d'un parcours ludique dans l'âme pittoresque d'Avignon, à s'interroger sur la banalité de nos déplacements", est-il écrit sur cette pancarte.

ⓘ Publicité

L'artiste explique sa démarche sur un message accroché à la fontaine. © Radio France - Adèle Bossard

La statue recouverte de blanc dans le square Agricol Perdiguier. © Radio France - Adèle Bossard