EN IMAGES - Une cabine téléphonique transformée en bibliothèque à Courcité dans le Nord-Mayenne

Courcité, France

Avec l'avènement du portable, les cabines téléphoniques disparaissent du paysage et ne sont plus raccordées au réseau. Cela dit, ce mobilier fait partie de la vie de nos campagnes. Des communes souhaitent les conserver et leur offrent une seconde vie. Beaucoup d'entre elles sont donc transformées en boîte à livres. Le village de Courcité vient de démarrer l'expérience avec le concours des enfants de l'école.

illustration - Profil Facebook Courcité mon village

