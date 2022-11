EN IMAGES. Une centaine de participants pour le bain du 1er novembre à Préfailles

"Le bain de Marie, c'est le bain des amis" lance Catherine, une préfaillaise en maillot une pièce, avant de se jeter à l'eau. "C'est la 10ème fois que je participe, j'ai 62 ans, et je ne raterais ça pour rien au monde!"

Marie, du nom de cette versaillaise qui vient à Préfailles en vacances depuis 3 générations. Il y a 10 ans, après un repas bien arrosé avec des amis, ils lancent l'idée de se baigner le 1er novembre pour marquer la fin de la saison. "L'idée a beaucoup plu, et tous les ans, on est de plus en plus nombreux" se réjouit la septuagénaire rayonnante dans son maillot bleu. "Il faut dire aussi que les habitants des résidences secondaires restent plus longtemps, la saison estivale s'étire" complète le maire Claude Caudal, lui-même en maillot de bain. "Tous les ans, c'est le pari!"

Marie et les copains en baigneurs : "on a eu l'idée il y a une dizaine d'années après un repas un peu loufoque de se baigner le 1er novembre, une dernière fois avant de rentrer à Paris" © Radio France - Hélène Roussel

Ils étaient une centaine à l'eau ce mardi 1er novembre, sous le soleil avant la pluie, mais dans le vent. Avec des rafales à 50 km heures, les vagues sont déchaînées. "Pas question de nager, juste de se tremper pour marquer le coup, c'est trop dangereux sinon" précise un baigneur. Pas de feux de joie non plus, avec le vin chaud et la soupe à l'oignon à la fin de la baignade, trop risqué. Un agent de police d'ailleurs est présent pour veiller au grain, et siffler la fin de la partie, ramener les derniers baigneurs vers la plage.

Une centaine de personnes dans l'eau et presqu'autant de spectateurs © Radio France - Hélène Roussel

C'est vrai qu'il y a du vent, mais l'eau est presque trop chaude: 16 degrés. Personne ne se plaint du froid! Cette mère et sa fille viennent à Préfailles en vacances et n'ont jamais raté "le bain de Marie". "J'ai dû faire mon premier bain à 8 ans en combi, depuis, plus question de mettre la combi, c'est de la triche" dit en riant la jeune fille qui confie ne pas laisser le choix aux amis de passage.

Après le bain, le réconfort : un petit vin chaud! © Radio France - Hélène Roussel

Ou alors une soupe à l'oignon, au choix! © Radio France - Hélène Roussel

Un bain qui vaut aussi pour son ambiance familiale, conviviale et intergénérationnelle. "On remet ça l'année prochaine!"