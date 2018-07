EN IMAGES - Une course de bateaux en carton à Châlons-en-Champagne

Par Raphaël Cann, France Bleu Champagne-Ardenne

Une course de bateaux en carton était organisé ce dimanche à Châlons-en-Champagne par le club de canoë-kayak et d'avirons Les Pelles Chalonnaises. La 5ème édition de la régate des bateaux en carton a attiré plus d'une centaine de spectateurs.