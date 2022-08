EN IMAGES - Une course de garçons de café dans les rues de Sarlat

Tout est une question d'équilibre et de dextérité, c'est Nicolas qui le dit. Lui a sa technique, les cinq verres en cercle, et la coupe en plastique au milieu pour l'empêcher de tomber. "Un vrai limonadier il équilibre son plateau", sourit le garçon de café. Le top départ va être lancé, tout le monde se place, en ligne sur la place de la mairie.

Un parcours d'un kilomètre dans les rues de Sarlat

Le but du jeu, c'est de réussir le parcours d'un kilomètre dans les rues de Sarlat, en ne faisant surtout pas tomber son plateau. Ils sont quinze en tout à participer. Sur le plateau, chacun a posé cinq verres, remplis, et une coupe de champagne. Interdit de courir, il faut marcher, interdit de tricher et de raccourcir le parcours, et bien sûr, il faut perdre le moins d'eau possible en chemin. Le top départ est donné, tous s'élancent, une main dans le dos dans les rues noires de monde. On se bouscule, des verres tombent au sol, et finalement, c'est Eliott qui franchit le premier la ligne d'arrivée. Il est serveur à la Belle Epoque, il a réussi le parcours en 4 minutes et 53 secondes.

1, 2, 3 partez ! © Radio France - Jeanne de Butler

Ils étaient une quinzaine à éviter les touristes dans le centre-ville de Sarlat. © Radio France - Jeanne de Butler

Il n'y avait pas que des garçons de café : Isabelle a aussi souhaité participer. © Radio France - Jeanne de Butler

Certains sont venus avec leur fan club. © Radio France - Jeanne de Butler