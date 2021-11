Des dizaines de mères et pères Noël ont participé à une course inédite à Craon (Mayenne) dimanche 28 novembre. Ils ont été encouragés par des centaines de supporters en plein marché de Noël.

EN IMAGES - Une course de mères et de pères Noël à Craon, en Mayenne

Imaginez une armée de mères et de pères Noël en baskets et dossard sur le dos. Ils ont couru pour la première édition de cette course organisée par la ville de Craon, en plein centre-ville, dans le marché de Noël. Les participants étaient plus ou moins préparés. "Je me suis inscrit il y a 20 minutes. Ce n'est pas prévu, mais c'est un vieux déguisement que j'avais déjà", explique Thomas. Son déguisement comporte un bandage de scotch blanc et des lunettes à moitié cassées. "C'est parce que c'est le déguisement du film Le père Noël est une ordure !"

Un habitant de Château-Gontier gagne la course

Anne-Laure a fait une heure de route depuis le Nord-Mayenne. "Ce matin, j'ai couru neuf kilomètres quand même !" Sur la ligne de départ, le maire Bertrand de Guébriant donne le coup d'envoi de la course : un kilomètre pour les enfants et deux pour les adultes. Nos mères et pères Noël peuvent compter sur des centaines de supporteurs. "Je viens de loin, de Nantes, glisse une dame entre deux cris de soutien aux coureurs. J'étais aux illuminations de Laval hier !"

Le maire Bertrand de Guébriant a donné le coup d'envoi. Il envisage déjà une deuxième édition. © Radio France - Maxime Glorieux

Anne-Laure finit première des mères Noël. "En fait, les pavés, c'est l'horreur. Ça casse le rythme mais c'est pas grave. Tout le monde est heureux, c'est génial." Le gagnant de cette course vient de Château-Gontier. "J'ai eu un petit peu chaud avec ça, mais c'était sympa", indique Mathieu. Un autre père Noël repart avec un prix, peut être le plus important : celui du meilleur déguisement.

Des conseils pour se déguiser

Mais qu'est-ce qui fait un bon déguisement de père Noël ? Les avis divergent. Pour l'un des participants, le passage chez le barbier est inévitable. Pour un autre, c'est "la façon dont on se tient et le petit rire "oh, oh, oh"". "Moi, je suis né avec le déguisement, je suis un descendant du père Noël depuis plusieurs générations", lance un autre participant, plus modeste. Pour Anne-Laure, le déguisement de mère Noël est composé de plusieurs touches personnelles indispensables. "Déjà, c'est une tenue, d'un rouge le plus rouge possible, avec obligatoirement des accessoires. Il faut des lumières, un chapeau ou un pompon, mais aussi mes petits grigris, des mini boules de Noël. N'oublions pas pour les mères Noël, une paire de collants rouges et blancs!"