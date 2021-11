EN IMAGES - Une vague de surf sur la rivière au cœur d'Annecy

Plus besoin de sable et d'eau salée. Il est désormais possible de surfer au cœur d'Annecy, sur le Thiou à Cran-Gevrier. Une vague de surf de rivière a été inaugurée ce samedi 20 novembre, par l'association "Surfeurs d'eau douce". La vague artificielle est formée grâce à un système de vannes, qui laisse passer l'eau sur une pente, pour ensuite former un remous à l'aide d'un module sous l'eau. Elle est en phase expérimentale depuis le mois de mars et pour le moment, seuls les adhérents de l'association peuvent surfer.

Océan et rivière, deux techniques différentes

Surfer en rivière, c'est une grande première pour Thomas.

C'est compliqué de trouver son équilibre. Là l'eau vient sous toi, contre toi et t'emmène en arrière. Tu dois rester statique. Alors qu'à l'océan, tu avances avec la vague qui te pousse.

Pour Julien, adhérent de l'association, "c'est très différent. Là on s'assoit sur la structure et on est tout de suite sur la vague. A l'océan, il faut savoir se placer, aller se mettre où la vague se trouve, il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. C'est très agréable d'avoir un environnement de montagne, on passe un bon moment et on partage ça avec les copains."

Les planches de surf sont plus petites qu'à l'océan, pour éviter que le nez de la planche ne touche le module en pente. © Radio France - Coline Mollard

"La biodiversité n'est pas modifiée"

Laurent resserre les vannes. Il a participé à la création de l'installation. "J'ai fermé les vannes du côté droit pour que l'eau aille un peu plus du côté gauche. Pour faire la vague, on a juste rajouté la rampe, le tremplin, et les deux modules en bois pour canaliser. La petite chute d'eau était déjà là, le système de vannes aussi, à l'abandon. On se sert de ce remous déjà existant pour surfer dessus. La biodiversité de la rivière n'est donc pas modifiée." Pour créer la vague, tout dépend du débit d'eau de la rivière (la vague nécessite entre 10 et 20 mètres cube d'eau par seconde), et donc de la pluie.