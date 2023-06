EN IMAGES - Vente de voitures de collection en Dordogne : "C'est un témoignage du passé"

"Belles endormies du Périgord, américaines et youngtimers", le nom de la vente aux enchères qui s'est tenue ce samedi après-midi est presque poétique. Elle a surtout attiré du monde, quelques curieux, venus admirer les mythiques Rolls Royce Silver Shadow blanche de 1971, Jaguar MK2 bordeaux des années 60 ou encore Chevrolet El Camino Classic de 1977, mais aussi plusieurs passionnés, des collectionneurs fin connaisseurs.

Certaines voitures seront rénovées par les acquéreurs et les pièces d'autres utilisées pour finaliser des autos déjà dans les garages. © Radio France - Lisa Guinic

Parmi la soixante de modèles exposés, une quarantaine de "sorties de grange", issues d'un seul et même propriétaire périgourdin. On pourrait presque les qualifier de vieilles "carcasses", vu les vitres manquantes, la boue sur les roues et la très épaisse couche de poussière qui les recouvre. "Ça fait cher le tas de rouille", précise même Jean Luc.

Coups de marteau

Il faut parfois un peu d'imagination pour savoir ce qui se cache sous la poussière. © Radio France - Lisa Guinic

Et pourtant, tous les collectionneurs, futurs acquéreurs, suivent attentivement le déroulé des enchères, rythmées aux chiffres qui grimpent et aux coups de marteau, et notent scrupuleusement le prix auquel part chaque auto. Olivier en a vu trois lui passer sous le nez. "Je n'ai pas la place pour prendre des projets en plus", justifie-t-il. Venu spécialement de Bordeaux, il en a déjà onze à rénover qui l'attendent chez lui.

Ils étaient nombreux à écouter attentivement le commissaire-priseur. © Radio France - Lisa Guinic

"C'est un témoignage du passé et du savoir-faire des ingénieurs, des ouvriers qui ont construit ces trucs-là", savoure le passionné de Renault Colorale notamment. A ses côtés, Philippe a beaucoup travaillé dans le domaine des enchères. Il ne veut pas trop en dire sur les intentions qu'il porte sur cinq ou six voitures ce samedi. Ce "sont des voitures qui, sous la poussière et la boue, sont très bien conservées. Il faut avoir l'œil, il faut mentir un peu à ceux qui regardent en même temps que vous", s'amuse-t-il.

Multiples projets de restauration et autos anciennes en pagaille

Olivier et Aline recherchent eux un moteur pour leur coccinelle. Dans la passion commune de ce couple, c'est surtout Monsieur qui restaure, "On donne une vie à de vieux objets, c'est sympa", et Madame qui conduit, "Une [Peugeot] 504 coupée, une Triumph Spitfire, je roule à l'ancienne quasiment tous les jours." Et Aline change tous les jours, comme ça pas de jalouse.