EN IMAGES - Elles se jettent à l'eau en Dordogne pour aider l'Ukraine

Les Aqua Belles ont tout préparé, les fanions jaunes et bleus au bord de la Dronne à Lisle, la petite tente rouge pour se changer, le stand de café et de gâteaux. Certaines ont cuisiné des petits Cupcakes aux couleurs de l'Ukraine disposés sur des présentoirs ou encore des scones ou des gâteaux au gingembre.

L'argent récolté est reversé à la Croix Rouge pour aider l'Ukraine © Radio France - Charlotte Jousserand

Le premier Plouf du Printemps des Aqua-Belles

Sur une table à côté, les fiches d'inscriptions, en anglais et en français car les Aqua-Belles sont majoritairement Britanniques. Elles viennent de Lisle, de Bourdeilles ou encore de Valeuil. Tous les lundis depuis septembre dernier, elles se retrouvent à 10 heures du matin pour nager dans la Dronne. Avec la guerre en Ukraine, elles ont décidé d'organiser cette animation "le Plouf du Printemps" (l'équivalent du Spring Plash au Royaume Uni) ce samedi 26 mars pour récolter des fonds et tout reverser à la Croix Rouge.

Les Aqua Belles se réunissent tous les lundis pour nager dans la rivière © Radio France - Charlotte Jousserand

Et ça marche, il y a une quinzaine d'inscrits pour se jeter à l'eau mais dans le public sur la berge ils sont beaucoup plus nombreux et dans le bocal transparent les spectateurs glissent des billets de 10 ou 20 euros pour aider. Beaucoup ont apporté leurs chaises de camping pour assister au spectacle car s'en est un. Les Aqua Belles sont habillées en maillot de bain de la Belle Epoque. Des maillots de bains cousu main par l'une d'entre elles dans un tissu rayé rouge et blanc.

"J'ai dit oui tout de suite"

Parmi les inscrits, il y a Flore qui tient un bar-restaurant à Lisle, elle a tout de suite acceptée "On ne peut que être touché par ce qui se passe, quand on voit ces familles déchirées. Dès que j'ai su qu'elles organisaient cette baignade j'ai dit oui" même si la journée est chargée pour cette habitante qui doit ensuite préparer un couscous à midi pour la journée carnaval dans la commune.

Parmi les courageux aussi, Jasmine et Vincent, elle est Anglaise, il est Breton. Jasmine parle russe, elle a aidé une réfugiée ukrainienne récemment lors d'un rendez-vous chez le médecin. "Je n'ai pas de mots sur ce qui leur arrive, c'est horrible, donc on s'est décidé à faire ça tous les deux" même si Jasmine appréhende la température de l'eau. Ce samedi matin, elle est à 11 degrés. Pour donner du courage, la sono a diffusé le titre "Thundertruck" d'ACDC, certains sont restés trois minutes, d'autres un peu plus dont les Aqua Belles.

Vincent et Jasmine sont venus de Montpon pour participer et aider l'Ukraine © Radio France - Charlotte Jousserand