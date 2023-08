EN IMAGES - Visitez la cave troglodyte du domaine viticole Lelais à Loir-en-Vallée

Située à 3m sous terre et longue 3 km, la cave de Bacchus se visite tous les mardis et jeudis de l'été.

Chaque mardi et jeudi de l'été, les viticulteurs du domaine Lelais à Loir-en-Vallée (Sarthe) ouvrent les portes de leur cave troglodyte. Vieille du XVIe siècle, elle servait autrefois de carrière de tuffeau, la pierre blanche caractéristique du Sud-Sarthe et des châteaux de la Loire. Au début du siècle dernier, l'ancien propriétaire l'a transformée en une espèce de bar souterrain. Visite à écouter (cliquez juste en dessous) et à voir en images.

ⓘ Publicité

loading

La déco de la cave de Bacchus, surnommée ainsi par l'ancien propriétaire, va avec l'esprit des lieux : boire du vin avec ses amis. © Radio France - Selma Riche

Si les visiteurs se perdaient, il leur suffisait de lire le nom des rues sur les murs de la cave. Ici : rue des poivreaux. © Radio France - Selma Riche