Une distance de 400 mètres à parcourir deux fois, avec un plateau rempli de verres et de bouteilles d'eau. Une vingtaine de garçons de café ont fait la course ce mercredi à Reims, place d'Erlon. Un exercice bien plus difficile qu'il n'y paraît.

Le secret c'est de trouver l'équilibre, paraît-il : "C'est juste ça", dit Ludovic, serveur au Cochon à Plumes, place d'Erlon à Reims. A 28 ans, pour la première fois de sa vie il s'apprête à participer à la course des garçons de café organisée depuis cinq ans par l'Association des discothèques de Reims. Cette année ils sont une vingtaine d'inscrits, dont une seule femme.

Porter des verres sur un plateau, dans le jargon des serveurs, ça s'appelle "la limonade" et c'est la spécialité de Ludovic : _"_Je peux porter 12 pintes de bière ! Et ça sert à rien de faire de la muscu parce que c'est plus de l'équilibre, il faut mettre la main à l'endroit le plus lourd du plateau. Mais j'en ai fait tomber aussi avant de gérer", sourit-il.

A gauche, Ludovic, face à ses concurrents au départ de la course de garçons de café © Radio France - Aurélie Jacquand

Pour cette course, ce ne sont pas des bières qu'il faut porter, mais 4 verres, une bouteille et un pichet remplis d'eau. Le parcours fait 400 mètres et les garçons de café doivent le réaliser deux fois lors des éliminatoires, puis trois fois en demi-finale et finale. Avec l'interdiction formelle de courir ! "Quand on sert des clients on ne court pas entre les tables", explique l'organisateur de la course, "Donc là on fait comme au boulot, on marche vite, mais on ne court pas !".

Le départ approche pour Ludovic et le stress monte : "Un peu oui, les verres et les bouteilles sont en plastique mais c'est quand même lourd ! Je crois que je vais partir doucement pour bien stabiliser le plateau et après je pourrai accélérer".

A l'arrivée, c'est essoufflé et transpirant qu'on le retrouve : "C'était chaud ! Il faut vraiment rester concentrer tout le long". Nicolas est serveur au Gaulois, il a fait la course à ses côtés : _"_C'est du sport, vraiment, ça fait mal au bras et aux mollets ! Et puis il faut esquiver tout le monde quand on veut doubler". Armando a eu moins de chance, son plateau est tombé deux fois : "Mais ça s'est bien passé, c'est dommage mais c'était sympa de le faire".

Suivez Ludovic, participant de la course de garçons de café de Reims Copier

S'amuser, se rencontrer, c'est ça l'objectif des organisateurs de cette course des garçons de café qui expliquent : "Avec les horaires que l'on fait, on n'a pas toujours l'occasion de se croiser". Et malgré l'appellation "garçons de café", les femmes sont bien sûr les bienvenues, mais cette année une seule a tenté sa chance. Sandra travaille à l'Atrium : "C'est très physique, le parcours est long, au bout d'un moment le bras tremble, mais l'ambiance est très sympa".

Sandra, serveuse à l'Atrium, seule participante de la course des garçons de café © Radio France - Aurélie Jacquand

Quatre concurrents par quatre concurrents, les manches se succèdent, avant la demi-finale puis la finale. Ludovic échoue en demi-finale, battu par celui qui remporte finalement cette édition 2018 : Charles, serveur au bar Mr Frogg's.

Les réactions des garçons de café après la course Copier