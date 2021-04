En Lorraine, la Croix-Rouge de Villerupt privée provisoirement de locaux après plusieurs dérapages

"J'avais une convention à respecter, mais il y a des fois où je passais à côté. J'ai laissé un peu de lest à mes bénévoles et ils ont fait un peu n'importe quoi." Marc Ravagni, le président de la Croix-Rouge de Villerupt l'admet sans trop de mal, il a sa part de responsabilité dans l'improbable litige qui l'oppose à la municipalité. Dans cette commune du Pays-Haut, en Lorraine, l'association humanitaire occupe depuis de nombreuses années des locaux au sein d'une école. Mais suite à plusieurs dérapages récents, la mairie a décidé de suspendre provisoirement la convention liant l'association à la commune.

"Nous on protège les enfants, c'est pour ça que cette suspension a été décidée"

Des bénévoles fumant dans l'enceinte de l'école, des véhicules stationnés au mauvais endroit, une occupation des locaux en dehors des horaires autorisés... le maire Pierrick Spizak a dressé une liste de ses griefs sur sa page Facebook, pour expliquer sa décision.

Suite à ces incidents, le ton est monté entre le président local de la Croix-Rouge et le directeur de l'école. Les sujets de désaccords s'accumulent et des insultes sont régulièrement échangées. Jusqu'au jour où ils en viennent aux mains : "Je suis handicapé à 80% et je suis tombé. Ma pompe a insuline s'est cassée, et ma prothèse de jambe aussi. J'ai porté plainte", explique Marc Ravagni, à la tête de l'antenne locale de l'association depuis une quarantaine d'années.

Face à cette escalade de la violence, et une situation qui a dégénéré, Pierrick Spizak, le maire de Villerupt décide de suspendre provisoirement la convention qui lie la commune à l'association : "Nous on protège les enfants et c'est pour ça que cette suspension a été décidée. C'est le temps que les choses se tassent."

Une réunion fin avril pour mettre les choses au clair

Pierrick Spizak dénonce une fausse polémique, montée en épingle. Sa publication Facebook a selon lui pour objectif de rétablir la vérité : "C'était juste une mise au point pour que les choses soient bien redites et comprises par tout le monde. Certains ont voulu créer une polémique, ça a notamment été relayé par l'opposition municipale qui a voulu s'emparer de cette situation et me faire passer pour un anti-humaniste, puisque c'est la Croix-Rouge derrière."

Le conflit est en passe d'être résolu entre la Croix-Rouge et la commune. Une réunion est prévue fin avril entre le maire, le directeur local de l'association, et le président régional de la Croix-Rouge pour mettre sur pied une nouvelle convention. D'ici là, les bénéficiaires peuvent se rapprocher du Centre communale d'action sociale de Villerupt en cas de besoin.