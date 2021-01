En Mayenne, au Refuge de l'Arche, des sapins de Noël pour égayer le quotidien des animaux sauvages

Comment recycler votre sapin de Noël ? La grande question dans toutes les familles après les fêtes de Noël. On vous donne une idée : le donner au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne. Sans les boules, sans les guirlandes évidemment !

Des sapins de Noël achetés coupés et surtout pas des sapins synthéthiques

Figurez-vous que le sapin va égayer le quotidien des pensionnaires du sanctuaire mayennais explique Mathieu Laurens, le responsable animalier. Mais ce sont pas les herbivores qui vont en profiter, même si on pouvait le penser et à juste titre : "on recherche des sapins qui ont été achetés coupés, du vrai sapin, pas de synthétique. On les réutilise auprès des animaux pour faire de l'enrichissement du milieu, pour éviter la monotonie de leur quotidien. On ne les donne pas aux herbivores, ils pourraient les manger et ces sapins ont été traités. Mais pour les félins, c'est un plus. Ils vont se frotter, les sapins dégagent des odeurs, ça va stimuler leur odorat, éveiller leur curiosité, jouer avec, les traîner, les ramener à leur tanière".

Les sapins vont stimuler l'odorat des félins, éveiller leur curiosité

Des dizaines de sapins ont été récoltés cette semaine. Vu le succès rencontré, les responsables du Refuge de l'Arche ont mis fin à la collecte : "vous avez été très nombreux à répondre à l’appel des soigneurs pour donner une seconde vie à votre sapin et nous vous en remercions très chaleureusement".

D'autres produits, objets peuvent être utilisés pour égayer le quotidien des animaux du Refuge de l'Arche comme des balles de tennis, des ballons de foot et même des jouets d'enfants.