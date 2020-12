En Mayenne, dans cette classe de CM2, le Vendée Globe c'est un peu faire l'école buissonnière

Depuis le départ du Vendée Globe, de nombreuses classes de primaire, en Mayenne, suivent la course quotidiennement et plus particulièrement le navigateur breton Maxime Sorel à bord de V and B-Mayenne.

Maxime Sorel, skipper de V and B-Mayenne, a passé le cap de Bonne Espérance, au large de l'Afrique du Sud. Ses conditions de navigations actuelles sont compliquées. Il le dit lui-même : "je n'ai jamais vu une mer comme ça !", mais il tient bon la barre et sa position, toujours 11ème du Vendée Globe, au dernier pointage.

Loin du tumulte des éléments déchaînés, beaucoup plus tranquillement les deux pieds sur la terre ferme, chez nous en Mayenne plusieurs classes de primaire suivent de près les performances du navigateur breton. En plus de l'aventure sportive, il y a tout un travail pédagogique autour de la course : "on a travaillé sur les conditions de vie à bord, comment il s'alimente, comment il arrive à dormir par exemple, la géographie" confie l'enseignante de cette classe de CM2 à l'école Haute-Follis à Laval.

"On regarde le classement et ensuite on place des autocollants sur une carte" raconte un élève. "Il y a des gens qui risquent leur vie pour faire ce métier" dit un autre qui ne semble pas prêt pour une carrière de navigateur.

