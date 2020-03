En Mayenne, des habitants mettent sur les maisons draps et serviettes blancs pour soutenir les soignants

Le mouvement a bien pris dans les villes : applaudir le personnel soignant chaque soir à 20 heures depuis sa fenêtre ou son balcon pour le remercier de mener le combat contre le coronavirus. Mais ce n'est pas forcément idéal à la campagne, dans les endroits reculés, isolés. Il n'y a pas assez de monde et donc difficile de faire beaucoup de bruit.

Du blanc à l'extérieur des maisons à Sant-Georges-le-Fléchard © Radio France

Alors, Nicole, une habitante de Saint-Georges-le-Fléchard, une petite commune située dans l'Est du département a eu une idée originale, accrocher des draps, des serviettes, des tee-shirts blancs à l'extérieur de la maison en signe de soutien : "j'ai pensé qu'à la campagne, on pouvait mettre un vêtement blanc. J'ai même mis, pour ma part, un sac poubelle blanc au-dessus de la porte d'entrée de la maison. Et dans le jardin, qui communique avec la rue, j'ai mis un tee-shirt blanc et comme ça ça flotte au vent. Ce ne serait pas drôle dans nos coins de campagne de se retrouver tous les soirs à 20 heures pour applaudir, on se sentirait seul".

Quelques voisins de Nicole ont répondu à son appel. Et la retraitée incite tous les habitants de la campagne, en Mayenne et partout en France, à entreprendre la même démarche : "et les habitants des villes peuvent le faire aussi. Ma petite-fille va le faire et va en parler à ses voisins. J'espère que ça fera boule de neige".

illustration © Radio France

Nicole, dont la fille travaille dans un service d'urgences, tient également à saluer, à travers sa généreuse initiative, tous les salariés qui continuent à aller travailler.