En Mayenne, il court un semi-marathon par jour dans son jardin et lance une cagnotte pour les soignants

Cela fait maintenant 4 jours qu'il court. Et il court dans son jardin, chez lui, à Saint-Pierre-des-Nids, une petite commune mayennaise. Depuis mercredi, Thomas Chevet fait un semi-marathon tous les jours. Il chausse une paire de baskets chaque matin et c'est parti pour 21 kilomètres de course à pied.

En 4 jours, il a réalisé 1052 tours de son jardin explique-t-il sur sa page Facebook. De nombreux commentaires sont publiés pour l'encourager et le remercier pour son geste de solidarité.

Et de 4 pour Thomas Chevet !!

Ce dimanche matin, il mettra un terme à son incroyable défi, un 5ème et dernier semi-marathon. Tout ça pour la bonne cause.

Thomas Chevet travaille dans une maison de retraite dans le département voisin de l'Orne. Parallèlement à son défi sportif, le Mayennais a lancé une cagnotte pour récolter des fonds afin de financer des équipements de protection pour le personnel soignant de l'Ehpad où il est salarié. Plus de 1.000 euros ont déjà été récoltés.