En Mayenne, il vit un an, seul, dans une forêt

Lignières-Orgères, France

Christian Férault est à la retraite. Il était haut fonctionnaire. Et son aventure n'est pas banale. Une histoire d'ermite.

Je n'ai rencontré que 5 personnes en un an", Christian Ferault

Il a donc passé une année entière loin de sa famille, en autonomie, sans radio, sans télé, sans ordinateur, dans une cabane.

Il avait quand même un téléphone. Au cas où. Christian Ferault s'est ainsi rapproché de la nature, a pu la contempler : "en un an, je n'ai rencontré que 5 personnes dont des gendarmes qui se demandaient ce que je faisais là. J'avais une cabane en bois, avec une terrasse, un truc très simple avec un poêle. J'avais fait un potager, un clapier et des ruches. Parfois, des gens, que je n'ai jamais vus, déposaient des provisions, des médicaments. J'ai beaucoup lu, une centaine de livres. Je n'ai passé qu'un seul coup de fil le jour de Noël. C'était l'isolement complet, la réflexion 24/24. Ce fut une expérience sensationnelle. D'ailleurs, si j'étais seul dans la vie, j'y serais encore".

Je n'ai jamais marché sur du goudron en une année"

Christian Ferault affirme mieux se connaître désormais après une telle aventure, une sorte de bilan de vie, "un an tout seul ça permet de réfléchir sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on n'a pas fait, sur les choses qu'on regrette ou pas".

Mais vivre de cette manière n'est sans doute pas donné à tout le monde raconte-t-il : "j'ai fait la démonstration, mais pour moi-même, qu'on pouvait vivre de façon très heureuse en dépensant très peu d'argent. C'est quand même une vie difficile, dans le froid, et dans la peur quand même avec des animaux qui passent à proximité, le souffle du vent dans les arbres, on ne dort pas sereinement. Il faut donc être bien armé et aimer profondément la nature, le silence, et aimer réfléchir".

De son incroyable aventure, qui s'est déroulé en 2014, il a tiré un livre "Ermite en forêt mayennaise" qui vient d'obtenir le prix de l’Académie du Maine.