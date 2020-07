En Mayenne, la scène est insolite, un convoi militaire est bloqué dans le centre-ville d'Ernée

C'est une scène insolite qui s'est déroulée dans le centre-ville d'Ernée : un porte-chars de l'armée bloqué dans une rue et provoquant des perturbations sur la RN 12.

Echec de la manoeuvre. Un convoi militaire est bloqué sur un rond-point à Ernée, là où se croisent la RN 12 et la RD 31. Il s'agit d'un porte-char qui transporte une citerne.

La RD31 entre Ernée et Laval est actuellement coupée dans les deux sens de circulation. Une déviation est mise en place. Le trafic est en revanche possible dans un sens sur la Nationale 12 entre Mayenne et Fougères.