En Mayenne, le coronavirus n'a plus les cartes en main : reprise des parties de belote pour ce club du 3e âge

7 mois sans taper dans le carton, 7 mois d'isolement, loin des amis, 7 mois pour beaucoup de solitude, 7 mois sans pouvoir partager un moment de convivialité, de rigolade. Enfin un retour à la vie normale ou presque ! Ce mercredi 9 juin, date du début de la nouvelle phase de déconfinement, un club du 3ème âge de Château-Gontier-sur-Mayenne s'est retrouvé dans la salle des fêtes de la ville pour jouer à la belote. Joueuses et joueurs masqués, vaccinés, une après-midi de liberté.

Liberté, délivrance et puis ça brise la solitude et l'isolement, ici on s'en débarrasse, le temps de quelques parties, "c'est de la joie de retrouver des camarades qu'on avait quitté il y a quelques mois, on est là pour se distraire"

Des parties de belote enflammées © Radio France - germain treille

On mélange les cartes, on distribue, atout coeur, on joue, on rigole : "quand on est tout seul, ce n'est pas toujours facile, ça change de la maison où on ne sait pas toujours quoi faire. Il y a du plaisir à jouer aux cartes, on est très heureux de cette reprise en espérant que cela dure".

Le plaisir de retrouver des ami(e)s autour d'un jeu de cartes © Radio France - Germain Treille

Une vingtaine d'adhérents de ce club du 3ème âge sont venus pour la reprise. Avant la crise, ils étaient quatre fois plus à participer aux activités du mercredi. Bientôt, il y aura aussi le retour de la chorale. La retraite en jouant et en chantant pour oublier ce satané virus.