En Mayenne, le succès (assez) dingue des joueuses de tennis de table d'une petite commune

Impossible de les louper, si vous traversez la commune de Montjean au sud de Laval par la route départementale 23. Des panneaux bleus, un placé devant l'école, un autre devant l'église aussi, rendent hommage à l'équipe féminine du club de Tennis de Table Montjean. "Félicitations les filles (...) Bravo pour votre montée en N1", peut-on lire. Le 22 janvier, les Montjeannaise auront en effet rendez-vous à Joué-les-Tours pour la première journée de championnat.

Avoir un club sportif au plus haut niveau amateur est une rareté pour une commune de 1.000 habitants. Pour accéder à la N1, Montjean a noué une entente avec la section tennis de table des Francs Archers Laval. Cela a porté ses fruits. D'après le maire Vincent Paillard, le succès sportif s'explique par un suivi constant du club par les différentes municipalités depuis 32 ans. "Ça a été la création de la salle, son aménagement. Par conséquent, on arrive aujourd'hui à cette dynamique. Et puis, on est sur un club qui est assez bien structuré et qui recherche de la dynamique en termes de performance", déclare l'élu.

Cette montée en Nationale 1 permet de placer (un peu) Montjean sur la carte de France, d'après sa présidente Isabelle Charil. "_Ma fille est une des joueuses et lorsqu'elle est en compétition on lui dit parfois "_Montjean ? Montjean-sur-Loire ? Elle répond que non, c'est Montjean en Mayenne. Personne connaît évidemment, beaucoup de joueuses des autres équipes sont des Parisiennes", sourit la maman.