En Mayenne, le Tour de France humanitaire et solidaire en 70 étapes d'une cycliste de 70 ans

Cossé-le-Vivien, France

Martine Misslin-Moreau a 70 ans mais elle a la bougeotte. Elle s'est lancée dans un incroyable périple de 5. 000 kilomètres à vélo sur les routes de France. Partie de Haute-Savoie, elle roule depuis le 6 avril. Elle s'est arrêtée ce mercredi 15 mai en Mayenne, à Cossé-Le-Vivien, pour prendre un peu de repos.

70 ans, 70 jours, 70 étapes pour récolter des fonds qui iront à une association qui s'occupe de personnes handicapées moteurs cérébraux. L'argent ainsi recueilli permettra de financer l'achat de fauteuils spéciaux explique-t-elle : "je vais ainsi pouvoir acheter des fauteuils roulants électriques si vous voulez et les adultes pourront alors aller dans les champs, dans les bois, dans les grands espaces, voir les montagnes. Dernièrement, des handicapés sont allés dans l'Himalaya. J'aimerais en acheter plusieurs mais ce type de fauteuil coûte 12.000 euros l'unité. Pour l'instant, je peux, je pense, en financer au moins deux".

Ce n'est pas la première fois que cette femme, à l'énergie débordante et communicative, se lance dans de tels défis un peu fous. Le fil conducteur, à chaque fois, c'est pour aider des personnes en situation de handicap.

Martine Misslin-Moreau quitte la Mayenne ce jeudi 16 mai depuis la mairie de Cossé-Le-Vivien. Elle prendra ensuite la direction de Bain-de-Bretagne. Contre un don de 5 euros à son association Septant'aide, c'est possible de l'accompagner quelques kilomètres à vélo et pour la bonne cause.