En Mayenne, les panneaux rigolos d'un patron de supérette pour sourire du reconfinement

Oui, ça fait sacrément du bien de sourire, de rire !

Si vous passez par Changé, si vous vous arrêtez à la supérette CocciMarket, juste en face de l'église, vous ne manquerez pas de muscler vos zygomatiques.

Depuis le début du confinement, le patron du magasin, Paul Manceau, fait preuve de beaucoup d'imagination.

Chaque jour, il installe un panneau sur lequel il écrit un mot rigolo en rapport avec la période trouble, compliquée, que nous traversons.

"On a tous besoin de sourire, de gaieté et puis faire des jeux de mots ça me ressemble. Les gens adhérent complètement. Des clients viennent tous les jours pour voir le panneau même s'ils n'achètent rien dans le magasin" confie Paul Manceau à France Bleu Mayenne.

Le commerçant rigolo de Changé espère que le reconfinement ne s'éternisera pas trop pour que chacun puisse reprendre une vie normale ou presque, "et pour imagination aussi, il va falloir que je me creuse la tête".