Saint-Saturnin-du-Limet, France

D'abord, ils avaient prévu de poser nu, c'est à la mode. Et puis, pour se démarquer, ils se sont dit "tiens pourquoi pas le cinéma!". Une plongée dans leurs souvenirs. Alexandra Metivier-Combes, assistante de la personne âgée, est à l'origine du projet : "quand on leur a annoncé qu'on allait les déguiser et les mettre en scène, ils ont aussitôt adhéré au projet. Ils se sentent valorisés et comme leurs familles, leurs amis achètent ces calendriers, ils les voient sous un autre jour et eux-mêmes se voient sous un autre jour. Ils retrouvent leur part d'enfance".

Une scène du film "Pouic-Pouic" © Radio France

Et c'est très drôle. Janvier : ils rejouent une scène des "bronzés font du ski". Ils appellent ça "les retraités font du ski". Avril : "les Miss, elles râlent" pour "Les Misérables", on voit des résidentes sur une barricade. Juin : la mémorable scène de l'accident de voitures Bourvil/De Funès dans "Le corniaud". "Don Camillo" en octobre, "La Grande Vadrouille" en novembre et bien d'autres films cultes des années 50 et 60 comme "Le gendarme de St-Tropez" et "La vache et le prisonnier".

Fernandel aurait apprécié © Radio France

De bonnes séances de rigolade. Les costumes ont été loués, le décor et les accessoires ont été trouvés au sein de la résidence. Les retraités se sont déguisés, ont joué le jeu, comme des pros, et c'est Guy Moisy qui a pris les photos dans les jardins de l'EHPAD : "on a pris plaisir à faire ça. Les résidents étaient très heureux de faire la comédie. C'était génial !".

Hommage à De Funès et Bourvil © Radio France

Des dizaines de calendriers ont été vendus. Les bénéfices vont servir à financer les sorties culturelles et les activités des résidents. Et il se dit déjà que les pensionnaires et la direction de la maison de retraite de St-Saturnin-du-Limet réfléchissent à un projet forcément insolite pour l'an prochain.