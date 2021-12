En Mayenne, offre-t-on encore des oranges à Noël ?

"Moi, j'avais qu'une orange à Noël." Nous sommes nombreux à avoir entendu nos anciens raconter cette histoire de leur enfance. Alors ce fruit râpeux à l'extérieur, mais juteux à l'intérieur, a-t-il toujours sa place sur la table du réveillon en Mayenne ? Les commerçants du marché de Laval sont catégoriques.

Adrien est posté derrière une étale, sur la place des Acacias. L'homme vend la récolte des Saveurs en Anjou et remarque assez bien qui sont les friands du fruit rond. "_On vend un peu plus d'oranges durant cette période de fêtes_. Ce sont surtout des personnes âgées qui en achètent", observe-t-il. Même son de cloche pour le maraîcher agriculteur du Genest-Saint-Isle, Georges. "Les oranges sur la période de Noël, sont incontournables. Et les clémentines aussi, qui sont appréciées des tout petits. La clémentine aurait, par sa petitesse, plus de facilité à monter en sucre à cette saison. Les oranges ont leur place au pied du sapin. C'est par nostalgie aussi", explique-t-il.

Annick se souvient elle aussi, avec entrain, de cette surprise de Noël. "Ah oui, soit l'orange, soit la clémentine. Ça dépendait de l'achat du Père Noël", glisse cette Lavalloise. "Moi je préfère les cadeaux", sourit malicieusement Charlotte. Pour beaucoup d'autres enfants, l'orange est préférée en dégustation sur le marché plutôt qu'au pied du sapin. L'année dernière, les Français ont consommé 20 % de plus d'oranges qu'en 2019.