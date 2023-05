En Mayenne, pour apprendre la conduite à tenir face à une poule, on peut passer un "permis poules"

Saviez-vous qu'une poule aime, comme un chien, les caresses ? C'est très sérieux. Une poule peut s'apprivoiser. Ce samedi 27 mai, à Chailland, l'association d'accompagnement pour les relations homme-animal vous donnera de précieux conseils pour entretenir de bonnes relations avec les gallinacées.

Vous pourrez même passer un "permis poules", une formation ludique pour bien comprendre leur comportement. Lise Ledeul, spécialisée dans la médiation animale, est la créatrice de ce dispositif très original : "on apprend ce qu'est une poule, ses besoins, le nombre de poules qu'on peut avoir chez soi en fonction aussi de son alimentation en œufs, la race souhaitée, l'environnement pour savoir si ça peut coller à une poule. La poule n'est pas un animal de compagnie comme les autres, mais enfin comme un chien, elle peut s'apprivoiser. On peut la caresser et elle peut répondre à son nom, c'est possible".

Journée d'animations et d'ateliers samedi 27 mai à Chailland au lieu-dit La Parisière.