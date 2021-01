En Mayenne, pour faire face à la crise, un cinéma obligé de vendre son stock de pop-corn et de bonbons

Pop-corn, friandises au chocolat, bonbons, boissons, ces petits plaisirs sucrés pendant une séance de cinéma ! Malheureusement, c'est impossible d'en profiter en ce moment. Les salles sont fermées depuis le début du deuxième confinement, fin octobre 2020, en raison de la crise sanitaire.

Une commande de pop-corn, de bonbons passée juste avant le reconfinement

Alors, pour faire face à la crise, ne sachant pas quand son établissement rouvrir, la propriétaire du Palace, à Château-Gontier-sur-Mayenne, Joëlle Hanot, a décidé de vendre les sucreries qu'elle avait commandées fin octobre juste avant les décisions du gouvernement : "on avait refait une commande, les vacances de Noël allaient arriver assez vite. C'est une commande de près de 2.000 euros. J'ai beaucoup de cartons tout neuf sur les étagères. Et la marchandise se périme en février, en mars. Et comme on n'a aucune visibilité, on n'a pas eu le choix. Je ne pensais pas qu'on allait fermer, ça ne m'a pas effleurée l'esprit. J'étais en colère car j'avais contacté des distributeurs pour avoir une belle programmation familiale à Noël. Tout est foutu en l'air. Aucune visibilité; aucune perspective. Il y a quelque chose qui se casse".

Et c'est à l'unité que la gérante du cinéma mayennais vend les friandises. Un gros paquet de pop-corn bio, c'est 15 euros par exemple : "soutenez-nous" lance Joëlle Hanot sur sa page Facebook.