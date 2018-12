En Mayenne, un Anglais porte lui aussi le gilet jaune

Saint-Berthevin, France

Pas de grosse manifestation de gilets jaunes en Mayenne ce week-end. Défiler sur la voie publique est interdit en raison de la menace terroriste élevée.

Seulement des rassemblements sont prévus sur des ronds-points à Saint-Berthevin et à Lassay-les-Châteaux. Rien de plus. Pour l'instant.

On y croisera peut-être Damien, un gilet jaune so british. France Bleu Mayenne l'a rencontré cette semaine lors d'une manifestation des agriculteurs devant la Préfecture.

Il est Anglais, a la double nationalité et vit en Mayenne. S'il a rejoint lui aussi le mouvement, c'est pour dire stop aux politiques libérales et il espère que la grogne s'étendra à son pays natal, en plein doute déjà en raison du Brexit : "je suis d'accord avec les Français sur le fait qu'on vit dans un monde qui nous écrase. Il faut agir, dire stop. Il faut faire quelque chose, organiser et essayer de mettre fin aux projets néo-libéraux des gouvernements occidentaux. Nous, citoyens lambda, on peut faire quelque chose. Les Français montrent l'exemple et les Britanniques peuvent remarquer que ça marche et dire 'pourquoi pas nous!'".

►►Ecoutez Damien, cet Anglais qui a rejoint le mouvement des gilets jaunes en Mayenne