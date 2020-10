En Mayenne, un appel à la générosité pour sauver un cochon de 4 mois qui avait servi de cadeau d'anniversaire

"Nous venons de recevoir un appel pour une petite femelle cochon vietnamien âgée de 4 mois prénommée «Kekette», la bêtise humaine n’ayant pas de limites, la pauvre a servi de cadeau d’anniversaire pour les 18 ans d’un jeune homme" peut-on lire sur la page Facebook de la ferme pédagogique Pat'à foin à Champéon, près de Mayenne.

Un cochon offert à un jeune homme de 18 ans pour son anniversaire

L'animal vit actuellement dans des conditions qui ne lui conviennent pas. Ses propriétaires sont dans un lotissement avec un petit jardin, ce qui n'est pas idéal pour l’accueil d’un cochon n’était pas vraiment prévu : "le jeune homme n'a pas été mis au courant et n'avait pas spécialement prévu d'avoir un cochon dans des conditions inadaptées. Les animaux ne sont pas des cadeaux, ça fait bien rigoler sur le coup mais ce sont des être vivants et sensibles. Si on veut un animal, il faut se renseigner d'abord sur ses besoins. Le cochon vit 15 ans au moins. C'est tout beau petit mais ça grandit et ça grossit, 100 kilos, 200 kilos. Il y a des personnes qui se font avoir avec des cochons d'élevage qui vont atteindre 600 kilos !" souligne Marion Jauneau, soigneuse à la ferme pédagogique de Champéon.

Le refuge mayennais a lancé une cagnotte solidaire en ligne sur la plateforme Leetchi. Pour pouvoir accueillir dignement "Kekette", 750 euros sont nécessaires afin de construire un enclos adapté.