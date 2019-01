En Mayenne, un étudiant retrouve son chat après un an et demi de recherches

Trésor avait disparu depuis un an et demi

Château-Gontier, France

Juste avant les vacances, en 2017, Stephen, en classe préparatoire à Nantes, reçoit un coup de fil de sa maman. La famille vit dans la campagne mayennaise : "c'est ma mère qui m'appelle et qui me dit que mon chat, Trésor, est parti. On avait l'habitude de ne pas le voir rentrer certains soirs. Mais là, ça faisait plusieurs jours qu'on ne le voyait plus".

Trésor est parti. Mais le jeune homme ne baisse pas les bras. Il fait tout pour le retrouver : "on contacte la SPA, toutes les associations qui s'occupent d'animaux, des cliniques vétérinaires, on téléphone pendant un mois. Au fil des mois on perd un peu l'espoir, on commence à se faire à l'idée de ne plus le voir". Des contacts qui hélas ne donneront rien.

Trop mignon Trésor ! - Stephen, le propriétaire

Et puis, samedi dernier, le 12 janvier, une photo est publiée dans la presse. La SPA de la Mayenne cherche le propriétaire d'un chat. Incroyable c'est Trésor ! "Je vois la photo et j'explose de joie car je me dis que c'est bien lui. Je prends la route depuis Nantes et je vais à la SPA et quand je l'appelle il vient vers moi" raconte l'étudiant mayennais.

Le petit chat est en pleine forme. De nouveau dans l'environnement qu'il avait soudainement quitté il y a un an et demi.Stephen, en école d'ingénieurs à Nantes, promet de venir chaque week-end désormais pour passer du temps avec son cher Trésor !