Louverné, France

Le propriétaire d'un kangourou a dû demander des renforts pour tenter de le localiser et de le retrouver. L'animal, qui mesure environ 1 mètre 30, s'est échappé, pour une raison encore inconnue, de la propriété dans laquelle il vit. Des gendarmes et un policier municipal ont parcouru les terrains et les champs du côté de Louverné et de Changé. Il a été aperçu et photographié. Mais impossible de lui mettre la main dessus, le kangourou est connu pour être très véloce. À cette heure, les recherches n'ont pas abouti. Et le marsupial continue sa petite promenade dans la campagne mayennaise.