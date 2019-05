En Mayenne, un loto pour financer une maison d'assistantes maternelles

Landivy, France

Un loto pour offrir des jouets et surtout un lieu d'accueil familial à des enfants... C'est l'idée originale de l'association "Mam'Zelle Gribouille" à Landivy. A sa tête, deux assistantes maternelles et une auxiliaire de puériculture : Amandine Le Buan, Virginie Lefeuvre et Anna Auger. Elles organisent donc un loto spécial "fêtes des mères" ce dimanche.

Le but, c'est de récolter des fonds pour les achats indispensables à leur future structure. Depuis 2017, elles travaillent sur ce projet en équipe. C'est aussi un moyen de lutter contre la solitude des assistantes maternelles car elles exercent souvent seules à leur domicile. Anna Auger est présidente de l'association "Mam'Zelle Gribouille" : "ça me tient à coeur car ça permet de rompre l'isolement, avoir des collègues. Quand il y aura des problèmes, on pourra se concerter. Et là on sera reconnu en tant que professionnelle de la petite enfance, mieux que seule chez soi. On fait ce loto pour aménager notre future structure, des lits, du matériel de puériculture, des objets pour la cuisine".

De nombreux lots seront à remporter dont un bon d'achat de 700 euros. Rendez-vous dimanche à 14h à la salle polyvalente de Landivy. La maison d'assistantes maternelles, sortira de terre probablement l'an prochain et elle pourra accueillir 12 enfants.