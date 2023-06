En Mayenne, un motard invente la jambière "MERCI" pour remercier les automobilistes

La première jambière de remerciement pour motard est mayennaise ! Sur la route, quand on veut remercier un autre usager de la route, et quand on circule soi-même en voiture, c'est simple, on lève la main. Mais, en deux-roues, comme on ne peut pas trop retirer ses mains du guidon, on lève la jambe en signe de remerciement. Néanmoins, ce geste n'est pas toujours compris des automobilistes.

C'est pourquoi depuis le mois de mai 2023, le Mayennais Cédric le Bras, 34 ans, et le Breton, Bastien Lassaigne, 19 ans, se sont associés pour créer la première jambière de remerciement pour les motards.

Cédric Le Bras, co-fondateur de la marque "Merci-moto" en Mayenne © Radio France - Océane Zitouni

Une cinquantaine de jambières déjà vendues

L'idée est née il y a quelques années. Cédric Le Bras était motard en Mayenne. Souvent, quand il remerciait les automobilistes en levant la jambe, on ne le comprenait pas. Il s'est alors dit qu'il y avait une vraie demande : "Je me rendais compte que lorsque l'on disait merci, mais que certains automobilistes ne comprenaient pas forcément. Du coup, je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant. C'est une idée qui est longtemps restée dans un placard. J'avais fait un tout petit prototype, mais qui n'a même pas été utilisé, puis, j'ai eu un stagiaire, Bastien, qui est devenu co-fondateur aujourd'hui, c'est lui qui m'a dit 'Viens, on se lance' et donc on s'est lancé."

Depuis le lancement de l'entreprise au mois de mai, c'est un vrai succès. Une cinquantaine de jambières ont été vendues. Tout a été pensé pour que ce produit parle au plus grand nombre de motards.

Une fabrication au poil et 100 % mayennaise

L'idée, c'est de pouvoir s'adapter à tout le monde. "C'est un grand rectangle en néoprène qui est au contact de la jambe. C'est comme les combinaisons de plongée. Le gros avantage, c'est que c'est la partie sur laquelle on a le flocage est une partie toute douce qui nous permet de mettre un scratch ultra-résistant et de s'adapter à toutes les tailles de mollets. On a essayé avec des tout petits mollets, avec des bottes, sans bottes, même avec des gros pantalons de moto et même avec des sliders, donc tout passe", détaille-t-il en manipulant la jambière.

Il y a aussi un petit drapeau français sur la jambière pour indiquer que tout est produit en France et plus précisément en Mayenne, à Saint-Berthevin et Changé. Une jambière "Merci" coûte pour le moment 19.99 euros.