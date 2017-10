En Mayenne, un vase de l'Empereur chinois Qianlong adjugé vendu 170.000 euros

Ce vase était mis en vente hier samedi 30 septembre à l'Hôtel des Ventes de Laval. Il avait été découvert, par hasard, dans une propriété de l'Ouest de la France lors d'un inventaire de succession. Un vase rare, d'une grande beauté.

Et c'est un Chinois, par téléphone, qui a remporté les enchères. La valeur de cette pièce exceptionnelle était estimée entre 60.000 et 80.000 euros. La vente s'est finalement conclue sur une somme de 170.000 euros environ. Les commissaires-priseurs mayennais n'en espéraient pas tant. Mais les amateurs d'art chinois n'hésitent pas à faire de gros chèques pour récupérer une partie de leur patrimoine. Ce vase, d'une grande beauté, a un seul défaut : il a été monté en lampe et un trou a été fait au niveau du tampon de l'Empereur.

Un autre lot exceptionnel a été vendu au cours de cette journée. Il s'agit d'une caisse de 12 bouteilles de vin du célèbre Domaine bourguignon de la Romanée Conti, cru 1980. L'heureux propriétaire a déboursé 20.000 euros. Santé !